Emekliler Bu Kredi Sizin İçin! Aylık Maaşı 3 Bin 500 TL’den Fazla Olanlara Onay Verilecek!

Emekliler bu kredi sizin için! Aylık maaşınız 3 bin liranın üzerinde ise hemen onay alabileceksiniz. Emekliler için son dakika haberinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlara 12 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Aylık emekli maaşı 3 500 TL nin üstünde olan kişilere onay verilecek. Bu şartları sağlayan emekli vatandaşlar hızlı bir şekilde ödemelerden faydalanabilecek. Banka üzerinde emekli maaşı hesabınınız mevcut ise başvurunuzu yapabilirsiniz. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Kamu bankaları üzerinden başvuru yaparak nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için gelir belgesine gerek kalmadan 12 bin lira tutarında kredi ödemesi yapılacak. Aynı gün içerisinde ise işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan Emeklilere Özel Kredi İmkânı

Kamu bankaları kendi emekli maaş müşterilerine yönelik yapmış olduğu bu kampanya ile başvurular banka şubelerinden yapılabildiği gibi internet bankacılığı da kullanılarak yapılabilecek. Her üç bankadan birisine ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, yapılacak ödemeler için gelir belgesine ihtiyaç duyulmuyor. 12 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanmak mümkün. En yakın banka şubesi üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara gün içerisinde kredi kullandırılabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapılarak kredi kullanılabilecek. Kamu bankaları üzerinde hesabı bulunan vatandaşlar internet şifreleri ile başvurularını gerçekleştirebilir. 12 bin liraya kadar verilecek olan ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde hesaplara aktarmak mümkün. Kamu bankaları üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada ayrıca 3 aylık erteleme imkânı da mevcut. 36 aylık vade tanınan kredi kampanyasında başvuru yapanlara kısa sürede işlem yapılarak ödeme gerçekleştiriliyor. En yakın banka şubesine gidilerek işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Düzenlenen kampanyanın haricinde ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştiriliyor. 5 dakika gibi kısa sürede ödeme yapılıyor.