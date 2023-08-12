Emekliler, ellerine geçen maaşı artırmanın yollarını arıyor. Emeklilere Temmuz ayında %25 zam yapıldı. Bu zammın emekliler tarafından yeterli bulunmaması üzerine yeni bir zam beklentisi doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni maaş zammı için yıl sonunu işaret etti. Emekli maaş zammı henüz netleşmemişken bankalardan müjdeli haber geldi. Bankalar, emekli promosyon ödemelerinin artırılması için gerekli çalışmalara başladı.

Bankaların emekli promosyon tutarını 15 bin TL’ye kadar çıkarması bekleniyor. Bankalar, mevcut promosyon tutarlarını en fazla 10 bin TL seviyesinde olacak şekilde belirliyor. Her bankanın promosyon tutarı değişiklik gösteriyor.

GÜNCEL BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Emekliler, bankaların promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Bankalara göre ödenen promosyon tutarları, birbirinden farklı oluyor.

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ödenen promosyon tutarları, 3000 TL seviyesinden başlıyor. Promosyon tutarı, 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Garanti BBVA, 10 bin TL maaş alanlara 6750 TL veriyor. QNB Finansbank tarafından verilen promosyon tutarı 8000 TL’ye kadar çıkıyor.

Banka, kredi kartı kullanıcılarına özel 1200 TL indirim fırsatı da sunuyor. Akbank’ın 3000 TL chip para ödemesiyle beraber 10 bin TL veriyor. Yapı Kredi, 9000 TL’ye kadar promosyon verirken İş Bankası, 7500 TL tutarında ödeme yapıyor.

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI

Promosyon almak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında maaş taşıma yer alıyor. Promosyon almak isteyenlerin, istedikleri bankaya maaş taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra bankaya 3 yıl kalma sözü verilmesi de istenen şartlar arasında bulunuyor.

Bankalar, yüksek promosyon için farklı şartlar da istiyor. Bankalar, otomatik ödeme talimatı verilmesini ya da kredi kartı başvurusu yapılmasını da isteyebiliyor. Bu nedenle emeklilerin, hangi şartlarda promosyon verildiğine dikkat etmesi gerekiyor. Bankaların promosyon tutarlarını yakın zamanda artırması bekleniyor. Bu sayede 15 bin TL seviyesine kadar promosyonların çıkacağı tahmin ediliyor.