100.000 TL'ye Kadar Borçlarınızı Kapatmanız İçin Fırsat! 100 bin TL kredi borç transferi yapmak için verilecek....

Banka borçları olan vatandaşlar için garanti Bankası ile birlikte Ziraat Bankası, yeni bir kredi paketi hazırladığını ve bu kredi paketinde, kolay bir şekilde vatandaşların tüm borçlarını kapatacağını açıkladı. Garanti Bankası ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden sizlerde borç transferi kredisi kullanarak destek kredilerinden faydalanabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası ile birlikte Ziraat Bankası, özellikle emekli olan vatandaşlara emekli maaş müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Garanti Bankası ile birlikte Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaş, taşıma işlemleri sonrasında hemen hızlı bir şekilde kredi ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı.

GARANTİ BANKASI 100.000 TL BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Garanti Bankası, 100000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, düşük faiz oranları ile birlikte 24 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 100.000 TL BORÇ KAPATMA KREDİSİ