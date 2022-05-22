Emekli Vatandaşlara Bankalardan 0.77 Faizli İhtiyaç Konut Kredisi Verilecek

Emekli vatandaşlar için konut kredisi imkânı. Emekli vatandaşların konut kredisinden faydalanabilmeler için ilgili bankadan maaş almaları ya da bu bankandan önceden kredi kullanmış olmaları gerekiyor.

Emekli vatandaşlar bankalar tarafından verilen yüzde 0,77 faizli krediden faydalanmak istiyorlarsa, bu bankadan maaş almaları ya da aynı bankadan daha önce kredi kullanmış olmaları gerekiyor.

Son dakika haberi olarak emekli vatandaşlara verilecek olan kredi sadece kamu bankaları tarafından verilecek. Konut kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. 0,77 faiz oranlı kredide 20 bin liradan 500 bin liraya kadar verilebilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen krediye başvuru yapmak için kamu bankalarından işlem yapabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar için yeni kampanya düzenleniyor. Kamu bankaları aracılığı ile verilecek olan kredide faiz oranı yüzde 0,77 oranında 20 bin liradan başlayan tutarlarda verilecek. İhtiyaç kredisi ya da konut kredisi başvurusuna bulunacak emekli vatandaşlara, 20 bin liraya kadar acil nakit ihtiyaç kredisi 0,77 faiz oranlı ve 36 ay vadeye dayanan seçenekler ile kullanılabilecek. Emekli vatandaşların maaşlarını kamu bankalarından birinden almaları şartı ile verilecek.

Nakit durumunda olumsuzluk yaşayan emekli vatandaşlara nakit ihtiyacı için başvuruda bulunduğu kredi için onay alındığında ve bu krediler düzenli bir şekilde ödendiğinde 0,77 faiz oranlı kamu bankalarından kullanılabilecek. Her üç bankanın birinden kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşların emekli maaşlarını bu bankalardan birinden almaları gerekiyor.

Emekli Olan Vatandaşlar İçin 0,77 Faizli Kredi Kampanyası

Emekli olan vatandaşlar için 0,77 faiz oranlı krediye katılım sağlamak için önceki zamanlarda bankalardan kredi kullanmış olmaları ya da bu bankalardan maaş almaları halinde faydalanılabilecek. 36 ay vade seçeneklerinin bulunduğu kredi imkânında ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da mevcut.

Banka tarafından yapılan açıklama sonrası detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi edinilebilir, kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanya ya diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank ta katılarak emekli vatandaşlara hızlı kredi kullanma imkânı sunuyor. 10 bin liraya kadar uygulanacak olan kredide faiz oranı 0,77 oranında gerçekleşiyor. Sadece emekli vatandaşlar tarafından başvurunun yapılacağı bu kampanyada acil durumlar için kullanılacak bir kredi imkânı sunulmuş oluyor.