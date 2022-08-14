İki Bankanın Son Dakika Açıklaması Twitter'da Gündem Oldu! Başvuru Yapanlar Bugün Hesaplarına 20.000 TL Aldı...

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan yeni kredi kampanyasında daha önce kredi başvurusu yaparak onay alamayan vatandaşlara 20000 TL'ye kadar nakit ödemeleri, bugun yapıldı. Bir hafta boyunca sürecek olan bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu sonrasında uzun vadelere bölerek bu kredileri kullanabilecek ve rahat bir nefes alarak acil para ihtiyacını karşılayabilecek.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirecek olan kişilerin, bankaların kendi kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredi onayı vereceğini söylemek istiyoruz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu açıklamalarda banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi vereceklerini açıkladılar. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ayrıca acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri bu krediler haricinde, bankadan borç kapatma kredileri de kullanabileceklerdir.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazarak göndermeniz durumunda banka kredi değerlendirmesini, sizin kimlik numaranız üzerinden yaparak sizlere 5 dakika içerisinde söyleyecektir.

Yapı Kredi Bankası

Başvurularını Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşların acil ihtiyacı olması durumunda bankanın internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve sonucunu öğrenebilir. Ayrıca kredi kullanacak olan kişilerin, Yapı Kredi Bankası hesabı olması durumunda da mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek istiyoruz. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilmektedirler.