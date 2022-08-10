IBAN Numarasına Ödemeler Başladı! Son Dakika Haberinde Başvuru Yapan Kişilere O Banka Hesaplarına 30.000 TL Atacak

Banka hesap numaralarına ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 30000 TL kadar hızlı birşekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Banka hesap numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 30000 TL krediler, Denizbank tarafından ödenmektedir. Denizbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak bu kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırarak vermektedir. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde bu bankadan SMS ilede onay alabiliyorsunuz.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi almak için Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onayı alan kişileri aynı gün içinde SMS ile sonuç verilecek ve onaylanan kredide gelir belgesiz olarak en yakın DenizBank şubesine giderek kendi hesabına yatırabilirsiniz.

Denizbank, hesap numarası olan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, hesap numarası üzerinden almış olduğunuz kredi başvurusu ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutarı, hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini gerçekleştireceğini söylemek istiyoruz. 30000 TL haricinde banka ayrıca, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi, kampanyalar yapmaya devam edecek. Bankanın kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapmayı deneyin.