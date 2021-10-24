Emekli Sıkıntı Çekmesin Diye, Destek Olarak 8000 TL Ödeme Yapılacak, Son Dakika Açıklandı

Emekli vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek yeni bir kampanya son dakika olarak duyuruldu. Emekli vatandaşlara kamu ve özel olmak üzere çeşitli bankalar üzerinden 8000 TL ödeme yapılacağı ilan edildi. 8000 TL ödemeden yararlanabilmek için bazı şartlar belirtildi. Belirtilen bu şartları sağlayan emekli vatandaşlar kampanyadan faydalanabileceklerdir.

Emeklilere yönelik hazırlanmış olan emeklilere 8 bin TL'lik destek tarzında ödeme kampanyası vatandaşların maaşlarına ilave olarak ödenecektir. Emekli maaşlarını aldıkları ilgili banka hesapları üzerinden vatandaşlar bu destek ödemesi için başvuru yapabilecek ve uygun görüldükleri takdirde kişilere başvuru yaptıkları banka tarafından anında onay verilecektir.

Emekli vatandaşların maaşlarına ilave para olarak başlatılan bu kampanya ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılmıştır. Fakat belirtilen bankalar dışında katılım bankaları ile özel bankalarda bu kampanya dâhilinde emekli vatandaşların bu destek ödemelerinden olabildiğince yararlanmalarına imkân sağlamaktadır.

8000 TL’ye Varan Emekli Ödemeleri

Emekliler için sunulan 8000 TL kredi kampanyası emekli vatandaşların yüzünü hem başvuru kolaylığı açısından hem de ihtiyaç durumunda hızlı sonuç elde edilmesinden dolayı bir hayli güldürmektedir. Bu kapsamda bankalara başvuru yapılması halinde başvuru yapılan zaman dilimi içinde ihtiyaç sahiplerine sonuç bildirilmektedir. Olumlu sonuç verilmesi halinde ise verilen kredi miktarı anında maaşlarını aldıkları banka hesapları üzerinden maaşlarına ek olarak kullanıma açık hale gelecektir.

8000 TL’ye Varan Emekli Ödemeleri Başvuru Koşulları

8000 TL’ye kadar varan emekli ödemesi yapacak olan vatandaşlara 12 ay vadeyle taksitli nakit avans kullanım fırsatı sunulmuştur. Kişiler emekli maaşlarını aldıkları bankalar üzerinden işlem sağlayabileceklerdir. Banka hesaplarından artı para kullanabileceklerdir. Başvurdukları bu kampanyadan onay alınması halinde 8000 TL ilave para emekli maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacaktır. Bu başvuru işlemin sorgulanması ve kontrolü işlem sağladıkları bankanın mobil uygulaması aracılığıyla sağlanabilmektedir.

Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını tahsil ettikleri bankalar aracılığıyla internet şifrelerini elde edebilir ve bu kampanya dâhilindeki ödeme başvuru işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden de sağlayabilmektedirler. 8000 TL ödeme kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların 8000 TL nakit ödemeleri onay verildikten sonra anında kullanımlarına açık hale gelmektedir.