Emekli promosyonu arttı! Son dakika! Yarışa o bankada katıldı ve 10.000 TL ödüyor...

Bankaların yapmış oldukları son zamanlardaki promosyon yarışlarına bir banka daha katıldı. Emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyan kişilere 7500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir. 10.000 TL'ye kadar emekli promosyonu almak isteyenlere de QNB Finansbank bir duyuru paylaştı. Bankaların yaptıkları emekli promosyon yarışları sonrasında bankalar 10.000 TL'ye kadar QNB Finansbank olarak ismi geçiyor. Emekli maaşı hesabınızı QNB Finansbank şubelerine taşımanız durumunda 10 bin TL promosyon alabiliyorsunuz.

QNB FİNANSBANK 10.000 TL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

QNB Finansbank üzerinden emekli maaş hesabınız üzerinden promosyon almak istiyorsanız, emekli maaşınızı QNB Finansbank şubesine taşıdığınızda 7000 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir. 7000 TL'ye kadar emekli promosyonu alan kişiler emekli bir yakınını da bankaya gönderirse kişi başı 1000 TL toplamda 3 kişi sınırı olduğu için 3 kişi yönlendirirseniz 3000 TL alabileceksiniz. Bu şekilde 10.000 TL'ye kadar emekli promosyonu almış olacaksınız.

QNB Finansbank öner kazan kampanyası ile birlikte 3 tanıdğınızı en fazla yönlendirebiliyorsunuz. 7000 TL promosyon aldıktan sonra sizlerin önerdiği emeklilerde bu bankadan emekli promosyonu alması durumunda kişi başı 1000 TL alacaksınız.

EMEKLİ KAMPANYALARI

QNB Finansbank üzerinden emekli promosyonu alan kişilere banka ayrıca nakit imkanı içinde kredi vermektedir. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu yaparak bu bankadan 5 dakika içinde onaylı ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi almak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için şartlara uygun olmanız gerekiyor. 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri aldığınızda diğer bankalardaki borçları da kapabileceksiniz.