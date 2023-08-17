Emekliler, Temmuz ayında aldıkları yüzde 25 zamdan sonra bir nebze hayal kırıklığı yaşadı. Emekliler, daha fazla zam bekliyordu. Üstelik bu zam çalışan memurlar ve emekli memurlar arasındaki maaşın giderek açılmasına yol açtı. Emekliler, yeni zam bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeniden değerlendirme yapılacağına dair açıklamalarda bulundu.

Emekliler maaş zamlarını beklerken bankalardan müjdeli bir haber geldi. Bankalar, promosyon tutarlarını artırabilmek için gerekli çalışmalara başladı. Mevcut promosyon tutarları da bazı bankalar tarafından yüksek miktarda ödeniyor. Yüksek promosyon veren bankalardan biri ING Bank oluyor.

ING BANK PROMOSYON ORANLARI

ING Bank promosyon tutarları, emeklinin aldığı maaşa göre değişiyor. Promosyon tutarları, banka tarafından şu şekilde açıklandı:

3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.100 TL ödenecek.

3.500 TL– 7.500 TL arasında maaş alanlara 5950 TL verilecek.

7.500-10.000 TL arası maaşı olanlar 7650 TL ödeme yapılacak.

Maaşı 10 bin TL’den fazla olanlar, 8500 TL promosyon alacak.

ING Bank, otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1500 TL ilave promosyon vereceğini duyurdu.

ING BANK PROMOSYONUNDAN NASIL YARARLANILIR?

ING Bank promosyonundan yararlanmak için ilk olarak maaş taşıma işlemi yapılmalıdır. Bu işlem, e-Devlet üzerinden yapılabilir. Ayrıca Cebimdeki Danışman uygulamasından görüntülü görüşme ile de maaş taşıma yapılabilir.

Maaş taşıma işlemi yapıldıktan sonra üç yıl bankada kalma sözü verilmelidir. Bu sayede promosyon ödemeleri hesaplara aktarılır. ING Bank promosyon ödemelerinin yanı sıra kredilerinden ya da kredi kartlarından yararlanılabilir. Eline geçecek nakit tutarını artırmak isteyen emekliler, nakit avans çekebilir.

Üç yıl bankadan maaş alma sözü verildikten sonra başka bankaya maaş taşınırsa kalan promosyon tutarı iade edilir. Bu sayede başka bankaya geçilebilir.