Emekli promosyonlarına ne oluyor? Bankalar deprem gibi kampanya yaptı ve ortalığı salladı: Ziraat, Vakıf, TEB, Garanti

Emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyarak nakit almak isteyenlere önemli olarak yeni bir güncelleme yapıldı! Emekli maaş hesabınız üzerinden 36 ay boyunca maaşınızı bu bankadan almanız durumunda sizlere yüksek limitli emekli promosyonu verilecektir. Emekli maaşını kendi bankasına taşımak isteyen vatandaşlara sürekli güncel olarak kampanya yapan bankalar, ay sonuna kadar çıtayı yükseltti ve 10 bin TL'Ye kadar da promosyon veren bankalar yayımlandı.

Temmuz ayındaki emekli maaş zamları sonrasında emekli promosyonlarında da büyük bir zam geldi. Daha önce 2000 TL veren bir banka 7500 TL'ye kadar emekli promosyonunu çıkarttı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde bu parayı alabilmeniz için promosyon veren bankaya maaş taşımanız istenmektedir.

En yüksek emekli promosyon veren bankalar bu sebepten ötürü sürekli araştırılıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu paralarda hem kamu bankaları hem de özel bankalar sürekli güncel kampanyalar yapıyor. Sadece promosyon değil bankalardan ihtiyaç kredisi almak isteyenlere de güncel kampanyalar yapılmaktadır.

Geçen hafta bu ödemeler en fazla 7500 TL olarak ödeniyordu. Şimdi yapılan yeni kampanyada ise 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacaktır. Bu yapılan kampanyalarda özellikle yeni maaş taşıyan emekli yararlanmaktadır. Daha önce promosyon alan kişilere normal promosyon verilmektedir.

En düşük emekli promosyonu veren banka Ziraat Bankası. Bu sebepten ötürü emekliler bu bankadan maaşlarını kaçırıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden 750 TL emekli promosyonu alabilirsiniz. Sadece Ziraat değil, Vakıfbank ve Halkbank'ta sizlere bu şekilde ödemeler yapıyor.

QNB Finansbank yaptığı son emekli promosyonu kampanyasında emekli maaşını kendi bankasına yeni taşıyanlara 7000 TL emekli promosyonu veriyor. Emekli maaş hesabınız haricinde 3 arkadaşınızı da bu bankaya davet edebilir ve bu arkadaşlarınız emekli maaşlarını almaları durumunda kişi başı 1000 TL toplamda 3000 TL alabilirsiniz. Bu durumda da 10 bin TL promosyon almış olursunuz. Bu kampanyayı sadece QNB Finansbank değil ayrıca Yapı Kredi bankası da yapmaktadır. Yapı kredi bankası üzerinden alacağınız emekli maaşı ile birlikte sizlerde hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Akbank 7000 TL, Garanti BBVA 7500 TL, ING 7000 TL ve TEB Bankası da 7500 TL'ye kadar emekli promosyonu vermektedir.