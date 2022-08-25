49 yaş altında erken emeklilik bekleyenlere açıklama var! Resmi gazetede yayına girdi ve açıklandı!

Erken emekli olmak isteyen 49 yaş altı vatandaşlar için erkenden emekli olabilmeleri için duyuru yapıldı. Bilenen emekli olma yollarında özellikle vatandaşların erken emekli olabilmeleri için öncelikli olarak prim günlerini ve daha sonra çalışma günlerini tamamlaması gerekiyor. Bu şartlara uygun olan herkes erken emeklilik için başvuru yapabiliyordu. Erken emeklilik için başvuru yaptığınızda şartlara uygun olan kişilere de 3 ay içinde emekli maaşı bağlanıyor. Artık erken emeklilik ve EYT bekleyenler içinde hükümet yeni bir sistem açıkladı. Bu sistem ile Ekim ayından sonra onay alınacak ve 1999 sene öncesinde prim günleri dolan herkes erken emekli olabilecek. Bu karar 2023'de başlayacak.

49 yaş altında olanlara emekli olmak için şartlar nedir?

Emekli olmak isteyenler özellikle prim sayılarına ve çalışma sayılarına göre hesaplama yapılır ve bu şekilde erken emekli olma imkanı doğar. Yeni yapılan güncellemeler sonrasında emekli olmak isteyenlerin yeni sistemin nasıl olacağını da merak ettiğini biliyoruz. 49 yaş altında olanlarda 1999 öncesinde prim günlerini başlattıysa ve erken emekli olmak istiyorsa, prim günü tamamladıktan sonra artık yaş beklemeden emekli olacaklardır.

9 Eylül 1999'dan Önce Prim Ödenmesi Şart!

49 yaş altı olanlar eğer 1999'dan önce prim günlerini yatırdıysa ve bu tarihten sonra günleri dolu yaşlarını bekliyorsa, yeni çıkacak yasaya göre erken emekli olabileceklerdir. Yıllardır beklenen EYT sorununu çözmek isteyen AKP hükemeti, bu şekilde kararlar alıyor ve yeni güncellemeler yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da verilen talimat ile birlikte, emekli olmak isteyenlere yapılacak bu güncellemeleri büyük bir ekip araştırıyor ve çalışıyor. Sürekli olarak güncel bildirimleri ise Eylül ayından sonra verecekler. Meclis açıldıktan sonra erken emekli olmak isteyenlere müjdeli haber gelecektir.