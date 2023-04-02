Emekli promosyon kampanyalarına EYT'li kıyağı geldi, Tek Şart ile 10000 TL ödeme alınacak, Maaş artı promosyon verilecek

EYT'nin onaylanması ile birlikte, yaklaşık 2.250 milyon emekli bu kampanyadan yararlanacak. Emekli maaşlarını Nisan ayında alınacağı açıklanan EYT'liler için, son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşınızı aldığınız bankadan alacağınız promosyonlar ile ilgili de bankalar kampanya yapmaya devam ediyor. EYT ile emekli olan kişilere, promosyonlarda zirve gibi kampanya yapıldı. En düşük emekli maaşlarına promosyon ödemesi 3 bin TL olurken, bazı bankalar bu limitleri, maaşlarını kendi bankalarına taşımaları halinde 10 bin TL ödeme verecek.

EN DÜŞÜK 3000 TL ÖDENECEK!

SGK tarafından yapılan açıklama ile birlikte, emekli maaşlarını bankalardan alan kişilere emekli promosyonları veriliyor. Bu promosyonları kullanmak için, 3 yıl boyunca o bankadan maaş almayı taahhüt etmeniz isteniyor. En düşük emekli promosyonları 3000 TL olurken, maaşları yüksek olan emekliler 10.000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.

Denizbank tarafından yapılan açıklamada, emekli promosyon ödemeleri 10.000 TL olurken, kamu bankaları olan Ziraat Vakıf ve Halkbank ise 7500 TL'ye kadar EYT ile emekli olanlara promosyon verecek. İş Bankası üzerinden emekli maaşı almak isteyenler 7500 TL'ye kadar emekli promosyonu alırken, QNB Finansbank yaptığı yeni kampanyada, Promosyonlara zam yaptı ve 8000 TL ödeyeceğini duyurdu.

Garanti BBVA Bankası ise emekli maaşlarını kendi bankasına taşıyan kişilere, işlem onayı almaları halinde maaşları ile birlikte, ilk ay 7500 TL ödeme verecek. ING Bank 8500 TL ödeme verirken, Akbank da 7000 TL promosyon verecek!