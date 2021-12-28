Emekli olmak isteyen 43 yaşında ki vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi

43 yaşında erken emekli olabilmek için gün sayan vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. EYT beleyen vatandaşlarımız için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

İşte EYT için bekleyen vatandaşlarımıza o müjdeli haber…

Mesleki açılardan ağır ve yıpratıcı işlerde çalışmaya devam eden kişilerin hizmet sürelerinde ki zam ve yıpranma haklarını elde edebilmeleri için erken emeklilik şanslarına sahip olabilirler. Yakın zamanda 18 meslek grubuna hak tanınmıştı ve son düzenlemelerle cezaevi ve sağlık görevlileri de bu kapsama katıldı. Bu şekilde 45 iş kolu üzerinden erken emekli olabilme şansını elde etti.

Erken emeklilik maşları düşük olsa da milyonlarca erken emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımız emekli olabilmek için gün sayıyor. Bazı durumlar yüzünden emekli olmak için çareler aramaktadır. İş kanunu çerçevesinde fiili hizmetini tamamlamış ve kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen uygulamalar ile birlikte cam, madencilik ve inşaat sektörü gibi alanlarda çalışma aktivitesi gösteren vatandaşlarımızı kapsamaktadır. Risk unsuru veya ağır işlerde çalışmaya devam eden vatandaşlarımız diğer alanlarda çalışma yürüten vatandaşlara göre erken yaşta emekli olabilme hakkı sunuyor. Mesleğin aynı zaman diliminde fiili hizmet süresi adına da zam uygulanmaktadır.

Söz konusu olan bu mesleklerde çalışmaya devam eden vatandaşlarımız yıl oranında ki çalışma süresine 60 ila 90 gün için, bazı meslekler için ise 180 gün gibi bir süre de kazanım sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda erken emeklilikten faydalanmak isteyen vatandaşlara yönelik meslek sayılara 18’den 45’e yükseltildi. Söz konusu olan bu meslekler içinde ağız-diş uzmanları, röntgen teknisyenleri, ceza infaz kurumu müdür, infaz memuru ve ihtiyat pilotları gibi bazı meslekler için yıpranma hakkı tanınmış iş kolu kapsamına dahil edildi. Erken emeklilik konusunda 2017 yılında ağustos ayından itibaren çalışmaya başlamış olan vatandaşlarımız faydalanabileceklerdir.

Yıpranma hakkından faydalanabilmek için bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlardan ilki 5 yıllık sürenin sınırlandırılmasıdır. Riskli işlerde çalışmaya devam eden vatandaşlarımız yıpranma hakkından faydalanabilecekleri hizmet sürelerinin zammı 5 yıl üzerine çıkamamaktadır. Özel mesleklerde ise bu durum 8 yıla kadar çıkabilmektedir.