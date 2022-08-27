QNB Finansbank Açıkladı: TC Kimlik Numarası İle 25 000 TL Ödeme Alma İmkânı…

TC kimlik numarası ile 25 bin liranın sahibi olabilirsiniz. TC kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi verilecek. Onay ise anında alınabiliyor. Garanti Bankası ile Finansbank tarafından uygulamaya koyulan kampanyada vatandaşlar düşük faiz oranları ile bu imkânı değerlendirebilir. Kampanyada 36 aylık vade seçenekleri mevcut olup, ayrıca geri ödemede 3 aylık bir erteme fırsatı da sunuluyor. Her iki bankada verilecek olan krediyi müşterinin kredi notuna göre değerlendirerek onay veriyor. İşlemler için vatandaşlara 36 aylık vade seçenekleri tanınıyor. Her iki banka tarafından verilen ihtiyaç kredisine katılım sağlamak için vatandaşların belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekir. Koşulları sağlamayan vatandaşlara kredi imkânı tanınmıyor.

Finansbank İhtiyaç Kredisi

Finansbank, müşterilerine kredi imkânı sunuyor. Sağlanan bu krediye başvuru yapmak için kimlik numarası 5030 nolu numaraya mesaj atılarak iletilmesi durumunda onay verilecek. 36 aylık vadenin bulunduğu kredide, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS yöntemi ile başvurularını yapabilir.

Banka müşterisi olan kişiler, banka şubelerine uğramadan mobil uygumla üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Ayrıca internet üzerinden başvuru yapma imkânı da mevcut. İnternet üzerinden yapılacak başvuruda formun eksiksiz olarak doldurulması başvuru için önemlidir.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi

Garanti Bankası’nın uygulamaya koyduğu ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, öncelikle 18 yaş sınırını aşmış olmaları gerekir. Bu şartın karşılanması halinde en yakın banka şubesine gidilerek başvuru işlemleri başlatılabilir. Başvuruda bulunan kişi çalışan ise, çalışılan yerde en az 3 yıllık bir çalışma şartının olması gerekir. Şartı karşılayan vatandaşlara kredi kullandırılacak.

Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaş, başvuru yapmaları halinde 25 bin liralık ihtiyaç kredisini kullanabilecek. Kredi kampanyasında 36 aylık vade seçenekleri bulunuyor. Geri ödemede ise 3 aylık erteleme fırsatı da sunuluyor. Çalışan olsun emekli olan tüm müşteriler ihtiyaç kredisinden faydalanabilmeleri için bankanın belirlemiş olduğu şartları karşılamaları gerekir. Her iki bankanın müşterileri de en yakın banka şubelerine uğrayarak başvurularını yapabilirler. Banka şubelerine uğramadan mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabilir.