Emekli olan kişilere 7.000 TL'ye kadar nakit avans ödemesi başladı, Son dakika

Emekli olan kişilere 7.000 TL'ye kadar nakit avans ödemesi başladı. 7.000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan emeklilere bankalar üzerinden acil artı para imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden yapılacak bu ödemelerde kredi notu uygun olan müşteriler aynı gün içerisinde onay alarak hesaplarına artı para olarak 7000 TL yükleyeceklerdir. 7.000 TL'ye kadar ihtiyacınız varsa kendin maaş almış olduğunuz banka üzerinden hemen mobil uygulamaya girerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'tan 7000 TL ödeme

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan müşteriler bankadan müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi alabilirler. internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamaları na girerek buradan artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında bu bankalardan artık para alabileceğiniz gibi ayrıca kredi ve nakit promosyon imkânlarından da faydalanacaksınız. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli olan kişilere birden fazla kampanya yapılmaktadır.

İş Bankası Teb ve DenizBank'tan 7000 TL ödeme

7000 TL ödeme almak isteyen kişiler eğer özel bankalar üzerinden maaş alıyorsa maaş almış oldukları bankaların nedir uygulamalarına giriş yaparak Kredi mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirler. 7.000 TL'ye kadar kampanya yapan bankaların başında bulunan İş Bankası Denizbank ve TEB Bankası müşterilerine mobil uygulama üzerinden artı para imkanı sunmaktadır. 7.000 TL'ye kadar verilecek olan bu artı para başvurusu onay alan kişiler ayrıca bu bankalardan kredi ve kredi kartı da alabilmektedirler.

Faizsiz 7000 TL ödeme

Emekli olan müşteriler 7.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa ve bu ödemelerde faiz ödemek istemiyorlarsa ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden başvuru yaparak 7000 TL nakit avans limitlerinden kullanabilirler. 7.000 TL'ye kadar başvuru yapmak istiyorsanız Ziraat katılım de Vakıf katılım bankaları üzerinden emekli maaşı almanız durumunda banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu bırakabilirsiniz.