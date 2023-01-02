Emekli olan kişilere 2023 müjdeli başladı, Ek ödeme ve Nakit ödemeleri hesaplara yatacak!

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 2023 yılı içerisinde verilecek olan kredi kampanyaları hakkında bilgiler duyuruldu. Emekli maaşı alan vatandaşlar yapmış oldukları kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 50.000 TL'ye kadar kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte ödenecek. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde aşağıdaki bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek emekli maaş hesabınızda 2023 yılında alabileceğiniz düşük faizli kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Emekli maaşı alan kişilere başvuru yaparak kredi ödemesi veriliyor...

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar ile birlikte bazı özel bankalar kampanyalarını yaparak emekli olan kişilere 2023 yılı Kredi kampanyalarını başlattı.

Düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyalarından hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka belirtilen Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde işlem yapabilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu emekli maaşı hesabınız üzerinden Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamasını kullanarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutarı hesaplara yatırarak kullanmalarına olanak sağlamaktadır.