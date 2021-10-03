Emekli Olan Kişilere 10.000 TL ve Üzerinde Acil Kredi QNB Finansbank Verecek, Bugün Başladı

QNB Finansbank emekli olan müşterilere 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu krediler de ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yaparak sizlerde bu kredileri hızlı bir şekilde alabileceksiniz. 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler emekli maaşları Bu bankada olmasa bile SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabilecek. Finansbank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka kredi notu uygun olması durumunda SMS ile kredi başvurusu yaparak ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler.

SMS ile emekli kredisi başvurusu

Finansbank 10.000 TL emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa t.c. kimlik numaralarını 5030 numarasına mesaj atarak hemen Bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler.

Finansbank 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler 5030 numarasını atmış oldukları mesaj sonrasında hemen Kredi başvurusunu yapabilir ve onaylanan kredilerinde hemen aynı gün içerisinde kullanabilirler. 5030 SMS numarasına mesaj atmak istiyorsanız 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vadeli olan bu krediler de hemen onay alabileceksiniz.