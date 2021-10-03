18 Yaşındaki Aleyna Ölümünden Arkadaşının Babasını Sorumlu Tuttu!

Iğdır'da yaşanan dehşet verici olayda 18 yaşındaki Aleyna Ağgül isimli genç kız ölümünden Gökhan A.’nın sorumlu olduğunu belirten bir not bıraktı ve daha sonra evlerinin 5. katından atlayarak hayatına son verdi. Polis ekipleri 18 yaşındaki genç kızın bıraktığını notu belirledi ve notta yazılı olan Gökhan A. ile Göktürk A. isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı. Konu hakkında öne sürülen iddialara göre Gökhan A. isimli şahsın oğlu Göktürk A.’nın telefonuna baktığı sıradan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün uygunsuz fotoğraflarını gördüğü ve daha sonra genç kızı ofisine çağırarak gördüğü fotoğraflar ile şantaj yapıp cinsel istismarda bulunduğu aktarıldı.

Evlerinin 5 katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, bıraktığı notta arkadaşın babasının sorumlu tuttu. Ancak şahıs ile oğlunun adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Olay ise Iğdır'ın Pir Sultan Abdal Mahallesi'nde yaşandı ve kendini boşluğa bırakan lise mezunu Ağgül, yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, olay yerine geldi ve 18 yaşındaki genç kızın cansız bedenini Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölümü sonrasında bazı iddialar ortaya atıldı ve Göktürk A. ile Aleyna Ağgül'ün arkadaşlık yaptığı ifade edildi. İnşaat işi ile uğraşmakta olan 42 yaşındaki Gökhan A. ise oğlu Göktürk A.’nın cep telefonuna bakarken genç kızın uygunsuz fotoğraflarını gördü ve bu fotoğrafları kullanarak genç kız ile beraber oldu.

Yaşanılan korkunç olay sonrasında bunalıma giren ve yaşadıklarını kimseye anlatamadığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız Aleyna Ağgül, ölümünden Gökhan A.’nın sorumlu olduğunu belirten bir not bıraktı ve kendisini 5. katta bulunan evinin balkonundan attı. Baba ve oğul ise gözaltına alındı fakat ikilinin delil yetersizliği sebebi ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan 18 yaşındaki genç kızın cinsel istismara uğrayıp uğramadığı da adli tıp raporu ile ortaya çıkacak detaylar merak ediliyor.