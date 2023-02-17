Emekli maaşlarını QNB Finansbank üzerinden alanlara 100.000 TL'ye kadar ödemeler yapılacak!

Emekli maaşınızı, QNB Finansbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden dilediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız durumunda, Finansbank üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaş müşterileri, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, QNB Finansbank üzerinden bu ödemeleri alabiliyorlar ve 100000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorlar.

Emekli olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların, Finansbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için maaş müşterileri olmaları ve kredi notu yüksek olmaları isteniyor.

Emekli maaş hesabınıza 100000 TL nakit kredi...

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 100000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, Finansbank, üzerinden başvurunuzu internet üzerinden veya banka şubeleri üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirebilecek olan Finansbank müşterilerine 24 ay vadeli 100000 TL kredi onayı verilebilmesi için özellikle de SMS ile başvuru yapan kişilerin kredi puanı yüksek olması gerekiyor. Kredi puanınızın yüksek olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabileceksiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan emeklilerin banka müşterileri olmamaları durumunda maaş, taşıma işlemlerini banka şubeleri üzerinden yapabilirler ve yinede kredi başvurularında, banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yaparak nekadar onay aldıklarına görebilmektedirler.