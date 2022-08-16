Emekli maaşlarını hesaplarına alan kişilere ödeme haberi var! Son dakika açıklandı ve bugünden itibaren hesaplarda...

Emekli maaşını hesaplar üzerinden alan vatandaşlar için kamu bankaları özel bankaları tarafından yapılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde destek ödemeleri verilerek, 40000 TL'ye kadar emekli kredisi verilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte 36 ay vadeye kadar alabileceğiniz bu 40000 TL ihtiyaç kredilerinde kamu bankalarından olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hızlı bir şekilde destek vereceğini açıkladı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak başvurunuzu yapabileceksiniz. 31 Ağustos tarihine kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek olan bu bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 1.80 faiz oranlarından yararlandırarak 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden ihtiyaç kredinizi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Özel bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşları ise bankalar, aynı gün içinde destek ödemelerini vermeye devam edecektir.

Kamu destekli, bankalardan olan Garanti Bankası ve işbankası tarafından emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini en yakın banka şubelerine giderek, yapabildikleri gibi bankaların resmi internet sitelerini kullanarak daha 31 Ağustos tarihine kadar en düşük faiz oranlarından yararlanarak kullanabileceklerdir. 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilerin bu bankalar üzerinden maaş alması şartı ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.