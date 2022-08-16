Bankadan nakit kredi almak isteyenlere yeni fırsat verildi! Akbank 7500 TL Kredi verirken 0.99 faiz uygulayacak...

Türkiye'de uzun yıllardır hizmet veren Akbank, yaptığı yeni kampanya ile birlikte gündem olmaya devam ediyor. Akbank yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere 7500 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Banka üzerinden yapılan açıklamada başvuru yapacak olan kişilere destek olarak verilecek bu kredilerde 12 ay vade ve 0.99 faizle kredi verilmesi dikkat çekiyor.

AKBANK AĞUSTOS SONUNA KADAR VERECEK!

Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyenlere 7500 TL'ye kadar işlem yapılacağı açıklandı. 7500 TL ödeme almak isteyenlere üst limit olarak bu ödemeler verilmektedir. 7500 TL ödeme alacak kişilere 12 ay vadeye kadar 0.99 faizle kredi ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartlarını karşılayan herkes başvurusunu banka üzerinden yapabileceklerdir.

Akbank tarafından hazırlanan bu kredi kampanyasında 7 bin 500 TL üst limit oluyor. Daha düşük limitlerde de ihtiyacı olan kişiler bu kredileri alabilmektedirler. Eğer daha önce bu bankadan kredi aldıysanız ve banka hesabınız varsa bu kampanyaya katılamıyorsunuz. Kampanyaya sadece bankadan yeni hesap açan kişilere işlem yapılmaktadır.

AYDA 676,41 TL ÖDEME

7500 TL kredi başvurusu yaptığınız zaman 12 ay vadeye bölünürse, 0.99 faiz oranları ile ayda 676 TL ödeme oluyor. Bu kredilerde 100 TL'ye kadar hayat sigortası kesiliyor. Ayrıca kredi tahsis ücreti de 41 TL olarak ödeniyor. Bu kredileri aldığınızda aylık ödemeniz bu şekilde oluyor. Akbank mobil uygulaması üzerinden hesap açan ilk müşteriler 5 gün içinde kredi başvurusu yaparsa ay sonuna kadar 7500 TL ödeme alabileceklerdir. Bu şekilde acil ihtiyacınızın ilk kez müşteri olmanız durumunda 0.99 gibi faizle kredi ile yararlanacaksınız.