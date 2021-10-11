Çek Cumhuriyeti Hükümetini Kurma Müzakereleri Devam Ediyor

Yeni Çek koalisyon hükümeti kurma müzakereleri, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın yoğun bakıma alınmasının ardından belirsizliğe sürüklenmesine rağmen Pazartesi günü devam etti.

Şimdi, cumhurbaşkanının seçim sonrası görüşmelerdeki rolünün anayasal gerekliliği hakkında tartışmalar sürüyor. Spolu koalisyonunun hafta sonu seçimleri kazanmasının ardından, muhalefet milletvekilleri Zeman'ın katkısı olmadan yeni bir hükümet üzerinde uzlaşma çağrısında bulunuyorlar.

Merkez sağ Spolu (Birlikte) ittifakı oyların yüzde 27,8'ini alırken, görevdeki başbakan Andrej Babis'in partisi ANO yüzde 27,1 oy aldı.

Diğer bir Babi karşıtı ittifak olan Çek Korsan ve Stan partileri ise yüzde 15,5 oy aldı. Birlikte, iki koalisyon ülke parlamentosunda küçük bir çoğunluğa sahip olabilir.

Ancak ANO, kazanılan sandalye sayısı bakımından tek en büyük parti olarak kalırken – Zeman, seçimden sonra en büyük tek partinin liderine bir hükümet kurma denemesi için ilk şansı vereceğine söz vermişti – kimin fırsat bulacağı konusunda bazı şüpheler vardı. yeni bir yönetim kurun.

Başkan Pazar öğleden sonra yoğun bakıma kaldırıldığında, ulus askıya alınmış bir animasyon durumuna girdi.

Yine de anayasa hukukçuları, cumhurbaşkanının katılımı olmadan prensipte yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya varılabileceğini savunuyorlar. Zeman müzakerelere katılamazsa, mevcut hükümetin seçimden 30 gün sonrasına kadar iktidarda kalabileceğini söylüyorlar. Yeni parlamento daha sonra toplanacak ve meclisin yeni bir başkanı seçilecekti. Başkan o sırada hala aciz durumdaysa, yeni bir başbakan atama sorumluluğu muhtemelen meclis başkanına düşecektir.

Spolu'nun zaferinden sonra yeni hükümetin kurulmasında Zeman'ın önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Ancak Pazar sabahı mevcut başbakan Andrej Babis ile görüştükten kısa bir süre sonra, bir ambulans onu Prag'daki bir hastaneye götürdü.

Görüntüler, 77 yaşındaki gencin önceden var olan sağlık sorunlarıyla ilgili komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma girerken çaresizlik içinde olduğunu gösteriyordu. Doktorlar Pazartesi günü Zeman'ın durumunun stabilize olduğunu söyledi. Ancak cumhurbaşkanlığı görevini ne zaman yerine getirebileceği konusundaki belirsizlik, seçim sonrası görüşmelere yeni bir görünüm kazandırdı.

Zeman'ın sınırlı bir rolü, Babis'in iktidarda kalma umutlarına son bir darbe indirebilir. Tartışmalı milyarder lider Cumartesi günü yenilgiyi kabul etmedi, çünkü Çek nispi temsil sistemindeki bir tuhaflık, daha az oy almasına rağmen ANO'ya yeni parlamentoda Spolu'dan bir sandalye daha bıraktı.

Ve sonuçlar açıklanmadan önce, eski başkan adayı Karel Schwarzenberg, Zeman'ın Babis'in lider olarak kalması için elinden geleni yapacağını öngördü. Schwarzenberg, “Babis'e (hükümet kurma işini) kesinlikle emanet edecek ve durumu başkanlığının sonuna kadar (2023'te) uzatmaya çalışacak” dedi.

Ancak aşırı sağcı SPD'nin desteğine rağmen mecliste çoğunluğu sağlayamadığı için Babis'in seçenekleri sınırlı. ANO lideri, bazılarının safları kırabileceği umuduyla bireysel Spolu üyeleriyle müzakerelerin araştırılacağını söyledi. Ancak Spolu'nun Pirates+Stan koalisyonuyla bir hükümet kurma niyet beyanı – ki bu, hiçbir partinin Babis ile müzakere etmeyeceğine dair bir taahhüt içerir – muhalefet milletvekillerine davalarına ihanet etmeleri için çok az sebep veriyor. “Başbakan, mecliste çoğunluğu sağlayabilecek kişi olmalıdır. Bu koalisyonlardan biri olmalı. Başka bir sonuç, seçmenlerin iradesine aykırı olacaktır," dedi.