Emekli Maaşınızla Ay Ortasında Parasız Kalıyorsanız Dikkat! QNB Finansbank, Akbank, Denizbank Size Nakit Ödeyecek

Emekli maaşı ile birlikte ay ortasında, parasız kalan ve bütün ay boyunca geçinemeyen kişilere, üçü özel banka tarafından yeni bir nakit ödeme sistemi hazırlandı. QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi alarak sizlerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredilerinizi hızlı bir şekilde kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri de hesaplarınızı yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

3 banka üzerinden de yapılacak olan kredi başvurularında, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri 3 ay ertelemeli olarak verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 3 banka üzerinden de kredilerini alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da neden içinde kullanmalarına olanak sağlanacaktır.

50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, nakit ihtiyacını kullanmak için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden TC kimlik numaralarına 50 30 numaralarına mesaj olarak göndermeleri durumunda bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. QNB Finansbank müşterisi olan vatandaşlar, ayrıca kredi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi başvurularını gerçekleştirebilir ve emekli maaşı, bu bankada olmasından dolayı da yüksek limitli krediler kullanabilmektedir.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa yine SMS atarak hemen ne kadar onay aldıklarını görebiliyor. Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden SMS ile hemen aynı gün içinde nakit ödemesi alabilirsiniz.

Akbank

Emekli maaşını Akbank üzerinden alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan sizler için verilecek. 50000 TL'ye kadar düşük faizli kredilerden faydalanabilirsiniz.