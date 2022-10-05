Cumhurbaşkanı Duyurdu! Dar Gelirli Aileler Faydalanıyor, TC Kimlik Numarasına Göre 20.000 TL Ödenecek!

Dar gelirli aileler için sürekli olarak güncel kampanyalar yapan kamu bankaları devlet destekli olarak Cumhurbaşkanı'nın da söylemiş olduğu gibi kimlik numaralarına göre, 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Son zamanlarda özellikle okulların açılması ile birlikte nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda bankalar da bir nevi destek olarak düşük faiz oranlarıyla birlikte vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm olmak istiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları yeni kampanya duyurusu ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini alabilecekleri bir kampanya hazırladığını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından yararlanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri kampanyalar ile birlikte kredilerini hesaplarına aynı gün içinde alabileceği duyuruldu.

Devlet destekli olarak verilecek 20 bin TL ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit de 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunulacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa nakit ihtiyacı olması durumunda devlet memuru emekli olması ve uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi onay alabileceğini söyleyebiliriz.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gidecek zamanları olmaması durumunda bankaların resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek ve banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 24 kredi alabileceklerdir. Daha yüksek limitlerde kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.