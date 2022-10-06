Emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız, Size özel artı para 10.000 TL oldu

Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlara artı para olarak 10000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan bankaların listesi yayınlandı. Emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi haricinde, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilecekleri başka bir kampanyada bulunmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, 10000 TL'ye kadar ödeme alabilir, KMH imkanından hemen faydalanabilirsiniz. Emekli maaşı alan vatandaşlar için kredili mevduat hesabı başvurusu adı altında verilecek olan bu nakit kampanyalarından faydalanacak olan kişilerin emekli maaş hesaplarına artı para olarak hesaplarına ödeme yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu kredi kampanyası haricinde on bin TL'ye kadar kredili mevduat hesabı vereceğini de duyurdu. Banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.