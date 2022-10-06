3 yıl ödemeli, 90 gün ertelemeli nakit kampanyası başladı, Garanti Bankası üzerinden kredi verilecek

Garanti Bankası yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlarken, 50000 TL kadar 3 yıl ödemeli 90 gün ertelemeli, nakit kredi kampanyası başlattığını açıkladı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm bireysel müşterileri için başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonra hemen ödenmektedir. 50000 TL 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında, Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden banka şubeleri üzerinden de bankanın internet bankacılığını kullanarak 7 24 kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 1100 ve üzerinde kredi puan olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, devlet memuru olması durumunda iki aydır devlet memurluğu yapması, emekli olması durumunda ise emekli maaşını Garanti Bankasına taşıması isteniyor.