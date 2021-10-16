Emekli Maaşınıza Göre 20.000 TL ve Üzeri Nakit Ödemesi Başlıyor, Bankalarda Duyuru Metni Yayınlandı

20.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere yeni bir kredi kampanyası Haberi geldi. Emekli olan kişiler emekli maaşlarına göre 20.000 TL ve üzerinde gelir belgesiz olarak kredi kullanabilecekler. Bankalar tarafından yapılan açıklama ile birlikte 20.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere bankalar 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli olarak emekli kredisi kullandıracak. Yüksek limitli emekli kredisi almak isteyen kişiler de diğer bankadaki ihtiyaç kredisi borçlarını tek bir yerde toplayarak borç kapatma kredisi de kullanabilir.

Vakıfbank'tan emekliye 20.000 TL üzeri ihtiyaç kredisi kampanyası

VakıfBank emekli müşterilerine en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Vakıfbank üzerinden sizlerde 20.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bu bankadan emekli maaşı almanın şartı vardır. VakıfBank emekli olan müşterilerine 20.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullandırırken ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya VakıfBank'a resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak emekli kredisi kullanabilirsiniz.

İş Bankası 20.000 TL emekli kredisi kampanyası

İş Bankası üzerinden de yapılan yeni kampanya duyurusu ile birlikte 20.000 TL'ye kadar emekli kredisi verileceği duyuruldu. İş Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda emekli kredisi adı altında düşük faiz oranları ile kredi kullanabileceklerdir. İş Bankası 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak yapacağı bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere belirtilen şartlar dahilinde hemen şubeleri üzerinden onay verecek.

PTT 20.000 TL emekli kredisi

Emekli kredisi kullanacak olan kişilere ayrıca PTT şubeleri üzerinden de kredi onayı veriliyor. PTT üzerinden 20.000 TL ve üzerinde emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen 20.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilirler. PTT emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler şubelere giderek hemen ihtiyaç kredisi başvurusu kullanmak istediğini söylemesi yeterli olacaktır. PTT emekli kredisi kullanmak istiyorsanız emekli maaşınızı PTT üzerinden almanızın şartı vardır. PTT aktif bank ve diğer özel bankalar ile yapmış olduğu anlaşmalar sonrasında müşterilerine hem düşük faiz ile kredi onayı verecek hem de emekli olan kişilere Kredi notu düşük olsa bile kredi kullandıracaktır.