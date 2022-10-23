Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti ve Akbank Üzerinden Alanlar Dikkat! Son Dakika

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti ve Akbank Emekli maaşı, müşterileri için yapmış oldukları yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklileri, hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini ve vereceği bu kredilerde de maaş müşterisi olması durumunda düşük faizlerle kredi kullandıracağını açıkladı. Kamu bankaları ve Garanti Bankası ile birlikte Akbank üzerinden verilecek olan bu kampanyalarda 50000 TL kredi ödemenizi alabilecek ve onaylanan kredileri 36 ay vadeli olarak hemen hesaplarınıza yatıra bileceksiniz. Emekli olan kişiler emekli kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilecekler ve onaylanan kredilerini, diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kamu bankaları düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlarken, özel bankalarda kendi bankasından, müşteri olan vatandaşlara kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu kredi kampanyalarında 90 gün ertelemeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, 50000 TL'ye kadar vereceği tüm kredilerde düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacağını açıkladı.

Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, harici Garanti Bankası veya Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi internet üzerinden yapabileceğiniz bir kampanya tasarlandı. Garanti Bankası ve Akbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası ve Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa başvurularını aynı zamanda ihtiyaç kredisi olarak banka şubeleri üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedirler. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmaktadır.