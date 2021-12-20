Emekli Maaşını Ziraat Bankası Üzerinden Alanlara Duyuru Yapıldı: 2750 TL Nakit Hesaplara Yatacak

Emekli maaş alan kişiler eğer emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alıyorsa bu haber, onlara göre... Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 2750 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Özellikle kamu bankalarının vermiş olduğu, emekli promosyonları haricinde 2000 TL'ye kadar varan ek nakit avans limit ödemeleri de başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşırsa 750 TL ye kadar emekli promosyonu alabilir ve emekli promosyonu onaylanan kişiler de 2000 TL'ye kadar nakit avans limiti kullanabilir.

Emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında olan ve ülkemizin kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, emekliler için yapmış olduğu kampanyalarda, durmadan devam ediyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, emekli maaşı üzerinden emekli promosyon alabiliyor. 750 TL'ye kadar verilen bu emekli promosyonu için 3 yıl bankadan maaş taşımama sözü vermeniz gerekmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilir ve buradan başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası hesabı olan emekliler ise Ziraat Bankası, mobil bankacılık uygulaması üzerinden ve e devlet sitesi üzerinden de Ziraat Bankasına, emekli maaşı, taşıma işlemlerini kolayca yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden 750 TL'ye kadar emekli promosyonu almak istiyorsanız, bazı şartlar vardır. Bu şartlara uygun olmanız durumunda maaşınıza göre, 750 TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaş alan kişiler, 625 TL emekli promosyonu 1500 TL nakit avans limiti alacak. 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan kişiler ise 750 TL emekli promosyonu 2000 TL nakit avans limiti alacak.

Ziraat Bankası üzerinden maaş alıyorsanız, ayrıca bu kampanyalar haricinde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi gibi birden fazla kredi çeşitleriyle birlikte de kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek kampanya detayları hakkında bilgiler alabiliriz. Ziraat Bankası, emekli promosyonu almak istiyorsanız, 3 yıllık süre için bu parayı alacaksın. 3 yılı bittikten sonra tekrardan bankanın, Güncel yapmış olduğu, emekli promosyon kampanyalarına katılarak, tekrardan emekli promosyonu alabilirsiniz. Detaylar için resmi internet sitesine gidebilirsiniz.