Emekli maaşı alan kişiler o bankadan 8000 TL ödeme alabilecek! Hesabınıza para yatırılacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar, 8000 TL'ye kadar ödeme alacağı bir haber yayınlandı. Emekli maaşı, vatandaşların maaşlarını banka şubelerine taşımaları durumunda hesaplarına 8000 TL'ye kadar geri ödemesiz olarak promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Yapılan bu kampanyada TEB Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, kendi bankası üzerinden emekli maaşını taşıyan tüm vatandaşlar için 8000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Emekli olan vatandaşlar için maaş, taşıma işlemleri sonrasında gerçekleştirilecek olan, bu nakit kampanyasında faydalanmak isteyen tüm vatandaşların maaş, taşıma işlemleri yapması yeterli olacaktır.

Emekli maaşınıza hesabınız üzerinden yapacağınız bu işlemlerde, nakit alabilmeniz için emekli maaşınızı teb, bankasına taşıyarak, 36 ay boyunca bu banka üzerinden maaş almayıp, söz vermeniz gerekiyor. Ayrıca, en az 2 adet otomatik ödeme talimatı da maaşınız hesabınız üzerinden vermeniz durumunda, sizler de 8000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyorsunuz.

Banka ayrıca emekli maaşını taşıyan vatandaşların, arkadaşlarını veya ailesinden bir kişiyi getirerek de nakit imkanından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Her emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

8000 TL ÖDEME

8000 TL kadar emekli promosyonu alabilmeniz için öncelikli olarak başvurunuzu gerçekleştirmek için maaş durumunuzu ne kadar olduğunu sizlere söylemek gerekiyor. Emekli maaşınıza göre alabileceğiniz bu emekli promosyonlarında 1500 TL'ye kadar maaş alan vatandaşlar, 5500 TL'ye kadar, 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaş alan vatandaşlar ise 6750 TL'ye kadar varan emekli promosyon almaktadırlar.

2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan vatandaşlar ise otomatik ödeme talimatları ile birlikte tüm koşulları sağlamaları durumunda 8000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir.

Teb Bankası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir, internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bankamız müşterisi olup emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke yoksa şubeye gelmenize gerek kalmadan Bireysel İnternet Şube ile maaşınızı kolayca TEB’e taşıyabilirsiniz.