Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlara maaşının 25 katı nakit ödeme gerçekleştirildi

Emekli maaş hesabınız üzerinden eğer sizler de başvuru yapmak istiyorsanız ve emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz nakit kredi kampanyasından faydalanarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin maaşlarının 25 katına kadar kredi ödemesi verecek ve bu kredilerde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 100.000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli nakit kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır.

Emekli maaşı hesapları üzerinden yapılan emekli promosyonları haricinde ihtiyaç kredisi ödemeleri de oldukça tercih edilmekte olup emekli maaşını özellikle kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde yüksek limitli ve düşük faizli emekli kredileri ödemeye devam ediyor.

Vakıfbank emekli maaş müşterileri olan kişilere emekli maaş üzerinden kredi verirken, hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kampanyası sunacaklardır. Nakit kredi kullanacak olan kişilerin, banka şartlarına uygun olması durumunda kredi ödemeleri hemen hesaplara atacak ve bu ödemeler ile birlikte kredileri kullandırılacak.

Vakıfbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacaksınız. Banka sizlere Kredi notunuza bakarak hem kredi onayı verecek hem de banka kredi kullandıracaktır. Faiz oranları düşük olarak almak isteyenlere banka müşterisi olan emeklilere daha öncelikli olarak nakit verilecektir. İhtiyaç Kredisi alacak kişilere banka müşterisi olması durumunda hemen sonuç verilir ve bu sonucunuza göre kredi alırsınız.