Emekli maaşını Kamu bankalarından alan kişilere 70.000 TL net ödeme var! Bu sadece gelir belgesiz olacak...

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, daha önce emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmadılar ise 70000 TL'ye kadar limit ayrıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanya duyurusunda, 70000 TL'ye kadar ödeme vericiye olan kişiler için hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve internet sitesi üzerinden de başvurularını alacağını resmi olarak duyurdu.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, 70000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilerin emekli maaş almış oldukları banka şubeleri üzerinden işlem yapmaları istenmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, sadece Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi başvurusu 70.000 TL

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 70000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Daha önceki banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte bankaların mobil uygulamalarına da giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların 70000 TL kredi almaları durumunda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanından da faydalanacağını söyleyebiliriz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvuru şartlarına uygun olarak kredi kullanmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanabilirsiniz.