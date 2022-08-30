66.400 TL Nakit Ödemesi Haberi Gerçek Oldu! Başvuru Yapan Kişiler Bankadan Gelir Belgesiz Alacak...

66.400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, özellikle bankaların yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden yapmış olduğunuz işlemler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 66400 TL kredi onayı alması durumunda 24 ay vadeli kredi verilmektedir. Sizler için hazırlanan bu bankalar üzerinden size uygun olanını seçtikten sonra başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hemen nakit ödemenizi gelir belgesiz olarak alabilirsiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

66400 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi Akbank tarafından onaylandı. Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara, şubelere gelmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi onayı alıp nakit hemen verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ödemelerde hem gelir belgesiz, hemde düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması istenmektedir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Denizbank, bu krediler için özellikle SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlara cep telefonları üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 66400 TL kredi kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz bu kredilerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ile birlikte banka borçlarını kapatmak isteyen kişilerde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak, işlem yapabilmektedirler. Size en yakın DenizBank şubesine giderek de kredi başvurusunu gerçekleştirebilir ve onaylanan bu krediyi istediğiniz zaman hesaplarınıza yatırabilirsiniz.