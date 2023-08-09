Temmuz ayında alınan kararla emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 25 olmasına karar verildi. Bu tutar, asgari ücrete yapılan zammın altında kaldı. Yapılan zam, memur maaşlarına da yetişemedi. Memurlara %17,55 oranında enflasyon farkı ve 8077 TL seyyanen zam verildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına da 8077 TL tutarında seyyanen zam yapılmasını istedi.

Gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da emekli maaşları konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, bütçe koşullarına göre en uygun zammın yapıldığını ifade etti. Bütçe çalışmalarından netice elde ettikçe iyileştirmelerin yapılacağını belirtti.

YIL SONUNDA YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş zammı için yıl sonunu işaret etti. Erdoğan, yıl sonunda konunun yeniden ele alınacağını belirten açıklamalar yaptı. Erdoğan, önceliği deprem bölgesinin kalkınmasına verdiklerini belirtti. Bütçeye yeni kaynaklar sağlandığı takdirde kendini mağdur eden tüm kesimlerin gönlünü alacaklarını söyledi.

Erdoğan, en geç yılbaşında yeni maaşların belli olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı: “Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.” Diyerek güvence verdi.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2024 yılında yerel seçimler yapılacağı için uzmanlar, emekli maaşlarına yüksek bir zam yapılacağını düşünüyor. 2024 Ocak zammı için ilk enflasyon verisi geldi. Temmuz ayı enflasyonu %9,49 olarak açıklandı. Gelecek ayların enflasyon verilerinin de açıklanması ile beraber maaşlara ne kadar zam yapılacağı belli olacak.

Merkez Bankası, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 58 olarak açıkladı. 2024 yılı için beklenti %33 olarak açıklandı. 2025 yılı için beklenti %15’e kadar düştü. Uzmanlar yapılacak zam ile en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Yıl sonunda yeni emekli maaşları için görüşmeler başlayacak. Emekliler, maaş zammı için daha erken bir tarihte karar alınmasını istiyor.