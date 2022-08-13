Emekli maaşı alanlara dikkat! Promosyon alan kişilere 5 bin 500 TL ödeme daha yapılıyor

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, bankalar harekete geçtiğini ve emekli maaşı ile birlikte promosyon alan kişilere 5500 TL ödeme vereceğini açıkladı. Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişiler emekli promosyonları ile birlikte 5500 TL'ye kadar ödemeler alabilmektedir. Son zamanlarda emekli maaş alan vatandaşlara özellikle özel bankaların yapmış oldu, emekli promosyon kampanyaları hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Emekli maaşımızı bankalara taşıdıktan sonra, işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda, sizlerde 5500 TL'ye kadar ödemeleri alabilecek ve onaylanan bu tutarları hemen hesabınıza yatırabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almayı taahhüt ederseniz, başvurunuz yaparak emekli promosyonları alabilirsiniz. Emekli maaşı promosyonu alan vatandaşlara ayrıca bankalar kredili mevduat hesabı olarak artı para imkanı sunmaktadır ve bu limitler 5500 TL'ye kadar olmaktadır. Emekli maaşınızı taşımak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerinden ve bankaların müşteri hizmetleri numaraları üzerinden yapabilir veya e devlet sistemi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bankalarda herhangi bir blokesi olmayan vatandaşlar, e devlet sistemine giriş yaparak buradan, başvurularını yapabilmektedir. Emekli maaşını taşındıktan sonra ve ilk maaşınızı çektikten sonra bankalardan kredi kampanyaları ile birlikte promosyon kampanyalarını kullanabilirsiniz. Promosyon ödemeleri için son tarih: 31 Ağustos 2022 tarih olarak belirtilmiştir. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alacak olan vatandaşlara ödemeler yapılmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ!

ING Bankası üzerinden yapacağınız emekli promosyon ödemeleri haricinde, bankalar toplamda 6250 TL'ye varan promosyon alabilir ve 5500 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilir. Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyada 2500 TL ve üzerinde maşadan vatandaşlara verilecek olan yüksek limitli promosyon imkanları, İNG Bank üzerinden 31 Ağustos tarihine kadar devam etmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 7250 TL'ye varan emekli promosyonu ile birlikte 5500 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı verilmektedir. 2500 TL ve üstünde emekli maaş alan kişiler, 7250 TL emekli promosyon alırken, bu maaşlardan düşük olan işlem yapacak olan kişiler ise 6000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Emekli maaşınızı, Garanti Bankasına taşımanız durumunda 5 gün içerisinde hemen işlemlerinizi yapabileceksiniz ve emekli promosyonu ile birlikte bankadan, sizler için yapmış olduğu kampanyalara katılabileceksiniz.