Emekli Maaşını PTT'den Alanlar veya Almak İsteyenler Müjde! Limitler Yükseldi ve 80.000 TL Ödeniyor...

Emekli maaş alan vatandaşlar, özellikle kendi maaş almış oldukları banka üzerinden kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istemektedirler. Emekli olan kişiler kendi maaş almış oldukları bankalar üzerinden kredi puanları düşük olsa bile bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak yüksek limitli, emekli kredileri kullanabilmektedirler.

Son zamanlarda yapılan emekli promosyonları haricinde, bankaların yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte de emekli olan vatandaşlar, sürekli olarak maaş, taşıma işlemleri yapmaktadırlar. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere bankalar hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, emekli kredileri vermektedirler.

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsunuz veya emekli maaşınızı PTT şubelerine taşımak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz yeni bir kampanya, mevcut olmaktadır. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emekleri 80000 TL'ye kadar Aktif Bank arasında verilen kredi kampanyasına katılma imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaşınızı eğer PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu aktif Bank üzerinden gerçekleştireceksiniz ve banka ve PTT şubeleri üzerinden 80000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

Ptt üzerinden yapılan yeni kampanyada özellikle kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların başvurularını nasıl yapabileceği hakkında bilgiler araştırılmaktadır. PTT üzerinden emekli maaş alıyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek başvurunuzu buradan gerçekleştirmeniz mümkündür.

Başvurularını gerçekleştirecek kişiler kimlikleriyle birlikte yapmış oldukları işlemler sonrasında değerlendirme yapılarak, aynı gün içinde hesaplarına onaylanan tutar kadar kredi yatırılmaktadır. Ptt üzerinden 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde bankalar, 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılabilmek için PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz sizler için yeterli olacaktır. Ptt, SMS ile kredi başvurusunda bulunan kişiler, onaylanan kredilerini en yakın banka şubelerine giderek kullanabilmektedirler.