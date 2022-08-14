Emekli Maaşı Alan Herkese 1.750 TL Ödeme Yapılacak! SSK Bağ-Kur Emeklisi O Tarihi Bekleyin

Rakamlar promosyon ödemelerinde yukarı çekildi ve milyonlarca emekli konu hakkında araştırmalar gerçekleştirdi. Ek ödemeler ve promosyonlar hakkında detaylı bilgiler açıklanırken yapılan zam miktarı da merak konusu oldu. pek emekli promosyon zam mı ne kadar emekli vatandaşlara geri ödemesiz 5.000 TL Ek koşulsuz olarak ödenmekteydi yetim ve dul aylığı alanların da maaş miktarının belirleyici olduğu ödemelerden yararlandığı bilgisi dikkat çekti. Tek promosyon olarak 2 emekli maaşı alanların ödemelerinin de toplam tutar üzerinden hesaplandığı yönünde bilgiler açıklandı özel bankalar ise promosyon yarışını önde götürürken promosyon miktarları da dikkat çekici olarak yorumlandı Diğer taraftan kamu bankaları emekli promosyon ödemelerine Henüz bir artış gerçekleştirmedi ve özel bankaların farkı attığı görüldü promosyon ödemesinde 5.000 TL'ye çıkan özel bankalar kamu bankalarına göre büyük bir fark yarışına girdi özel bankaların aksine bankaları ise promosyon ödemelerinde 750 TL ile sınırlı kalırken emekli promosyonlarının yatıp yatmadığı da merak konusu oldu peki emekli promosyon ödemeleri yattı mı ne zaman hangi tarihte yatacak emekli ek ödemeler ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek?

Emekli aylıklarına yapılacak olan zam miktarı promosyon yarışında özel bankaların öne çıkmasını sağladı ve artışın devam edeceği de konuşuldu. Konu hakkında özellikle düşük miktarda promosyon almış olan vatandaşların maksimum 5000 TL'ye varan ek ödemelerden nasıl faydalanacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Banka değişikliği yaparak 3 senelik taahhüt süresi dolmayanların da yüksek miktarda promosyon alabileceği öğrenildi.

Bir emeklinin örnek olarak 750 TL promosyon ödemesi almış olması durumunda aynı bankada bir senesini doldurması halinde farklı bir bankaya geçerse mevcut maaş aldığı bankaya 500 TL'lik ödeme yapması halinde maaşını farklı bir bankaya taşıyabileceği biliniyor. Yaşanan bu durum sonrasında alınan 5.000 TL'lik promosyon ek ödemenin emekli maaşı alınan bankaya 500 lirasının ödenmesi halinde emeklinin elinde 4.500 lira kalmış oluyor.

Maaş ödemesini Akbank'tan alan emekli vatandaşlar ise maaş tarihleri gelmeden 2 gün önce ile maaş ödeme günü arasında 0 faiz imkanı ile mevcut artı para kredisi limitlerini kullanabilmektedir. Diğer taraftan QNB Finansbank’a emekli maaşını taşıyan emeklilere 4.000 TL'ye varan promosyon ek ödemenin yapıldığı da açıklandı.

Aylık olarak 1499 TL altında emekli maaş alanlara ₺2.650 TL promosyon ödemesinin yapıldığı ifade edilirken aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara ise 3350 TL ödemenin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra 2500 TL üzerime emekli maaşı alanların ise 4000 TL promosyon ödemesi aldığı paylaşılan bilgiler arasında gösterildi.

Emekli aylığını 1500 TL'den alanlara Ziraat Bankası 500 TL, 1.500 ile 2500 TL arasında emekli maaşını alanlara ise 625 TL ödeme yapmaktadır. Yine Ziraat Bankası emekli aylığını 2500 TL ve üstünde alanlara 750 TL oranında ödeme gerçekleştirmektedir.

Halkbank emekli maaşını 1500 TL'den az alan vatandaşlara ₺500 ve emekli maaşını 1500 TL ile 2500 TL arasında alanları 625 TL ödeme yapmaktadır. Bunun yanı sıra Halkbank 2500 TL'den fazla emekli aylığı alanları ise 750 TL oranında bir ödeme gerçekleştirmektedir.