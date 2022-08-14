Yapı Kredi Bankası Emekliye 330.000 TL Nakit Ödemesi Yapacağını Açıkladı, En Düşük Faizli Olacak...

Emekli olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası kendi bankasına emekli maaşı taşıyan vatandaşları Emekli promosyonu haricinde yüksek limitli ihtiyaç kredileri vereceğini de açıkladı. 330 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 12 ay vadeli olarak Kredi kampanyalarına katılabilecek ve diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatarak yüksek limitli krediler Bu banka üzerinden emekli maaşı hesabı ile kullanabilecek. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit almak istiyorsanız sizlerde en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte banka şartlarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi alarak aynı gün içinde destek ödemelerini yapabilmektedirler.

330 bin TL'ye kadar yüksek kredi kullanacak olan vatandaşların geliri yetersiz olması durumunda bankaya ipotek vererek de kredi kullanabiliyor. Bankaya vermiş olduğunuz taşınmaz ipotek ile birlikte ekspertiz değerinin %50'sine kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 330.000 TL emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlik ve belgeler ile birlikte başvuru gerçekleştirebilir sonucunu da Genel müdürlük tarafından aynı gün içinde alabilir.

Yapı Kredi Bankası emekli 50.000 TL ödeme

Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ayrıca emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek düşük faizli 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda da bulunabiliyor.

50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız nakit ihtiyacınızı karşılayabilmek için başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz SMS kredi servisi bulunmaktadır. Bireysel yazım boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak 44 11 numarasına göndererek 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.