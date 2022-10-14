Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer’in Reytingleri Yükseltmeye Çalışan Dizisi Baba’ nın Rekora Koşma Çabası

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerini paylaştığı Baba dizisinde reytinglerin düşük kalması sosyal medyada tartışılma ve konuşma oranlarının düşük olması ile dikkatleri çekiyor. Dizinin yenilenen senaryosu ve aynı zamanda yenilenen oyuncuları ile birlikte çok farklı bir şekilde sezona dönüş yapıldı. Başrollerinde Haluk Bilginer ve aynı zamanda Tolga Sarıtaş’ın oynamış olduğu Baba dizisi geçtiğimiz sezon başlamadan hemen önce takipçilerini heyecanlandırmıştı.

İkili Reytingleri Artırabilecek Mi?

Bu iki ünlü oyuncu reytinglerde rekor kırılacağı beklentisi ile ümitlerini yitirmemişlerdi. Ancak beklenen gibi olmadı ve sezon ortalama bir reyting seviyesinde devam etmeye başladı. Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Baba dizisi birbirinden ünlü ve birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile hikâyesini de güçlendirerek reyting rekoru almak adına bir revizyona girdi.

Dizinin konusu oyuncuları gibi birçok farklı alanda değişiklikler yapılarak beklenilen reyting seviyesine ulaşılması düşünülüyor. Baba dizisi salı akşamları televizyon ekranlarında izleyenlerle buluşturuluyor ancak beklenen çıkışı bir türlü yakalayamıyor.

Baba Dizisi Diğer Dizilerin Önüne Bir Türlü Geçemiyor

Baba dizisi Show TV ekranlarında ve Salı akşamları izleyenlerle buluşuyor ancak diziden beklenen reyting bir türlü yakalanamıyor. Öte yandan ATV’de yeni izlenmeye başlayan ve ben bu cihana sığmam dizisi tüm kategorilerde 1 sırayı alarak geçtiğimiz sezon zirvedeki isim olan dizi 3 kız kardeşi de tahtından etmiş ve geride bırakmıştı.

Yine Salı akşamları televizyon ekranlarında verilen Kusursuz Kiracı dizisi yeterli reyting alamadığı gerekçesiyle final yaptırıldı. Sosyal medya üzerinden bu hafta baba ve kusursuz kiracı dizileri yine salı akşamı izleyenler tarafından konuşulan diziler arasında yer almayı da başardı. Sosyal medyada reyting ölçümüne göre Baba dizisi Show TV ekranlarında verilen ve 13.100 izlenme sayısıyla ilk sırada yer alabildi. Bakalım bundan sonraki izlenmeler nasıl bir reyting sıralaması ile sonuçlanacak. Dizinin aslında farklı bir izleyici kitlesi oluştu. Ama televizyon kanallarındaki dizilerin reyting savaşlarında nerelere kadar çıkabilecek zamanla göreceğiz.