Emekli maaşı 2000 TL üzerinde olan kişilere duyuru yapıldı, 10.000 TL ödeme hesaplara yatıyor

Para ihtiyacı olan emekliler için yapılan Bu kampanyada nakit kampanyasına katılmak isteyen kişiler 10.000 TL ödeme almak istiyorsa emekli maaşı üzerinden hemen işlem yaparak bu parayı alabilir. Emekli olan kişiler 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı üzerinden alacakları nakit kampanyasına katılmak için kendi bankalarından başvuru yapmaları gerekiyor. Acil Para ihtiyacı olan emekliler kendi maaş almış oldukları banka şubelerinden istedikleri zaman Kredi notu düşük olsa bile nakit kampanyalarından yararlanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı 2 bin TL üzerinde olan vatandaşlara 10.000 TL ödeme yapacağını duyurdu.

Emekli maaşı 2 bin TL ve üzerinde olan kişiler Bu bankalar üzerinden nakit kampanyasına katılmak için emekli maaşlarını alması şarttır. 2000 TL ve üzerinde emekli maaşımız var ise Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapılan 10.000 TL 36 ay vadeli destek kampanyasına katılabilir ve ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Emekli maaşı üzerinden alacağınız bu nakit kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız bankaların mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilir ve banka şubelerine gitmeden İstediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Emekli maaşı üzerinden alabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan kişiler bankaların düşük faiz oranları ile işlem yapacakları için ihtiyaç kredisi kullanacaklar ve 10.000 TL'ye kadar kullanmış oldukları ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile kredi ödemelerini yapacaklar.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yaptığı yeni kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı verecek. 10.000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda hemen onay alabilecek. Kamu bankaları 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor.

Ziraat Bankası vakıfbank'ta Halkbank üzerinden 2000 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler 750 TL'ye kadar emekli promosyonu da alınabilmektedir. Daha önce bankalardan Emekli promosyonu almadıysanız hemen bankaya başvuru yaparak maaşımız ile birlikte 750 lira emekli promosyonu çekebilir 3 yıl banka değişikliği yapmazsınız bu parayı geri ödemezsiniz. Emekli maaşınızı özel bankalar tarafından alıyorsanız kendi emekli maaşı almış olduğunuz bankanın internet bankacılığını kullanarak daha yüksek limitli ödemeler alabilirsiniz.