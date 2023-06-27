2023 yılı, emekliler için önemli bir yıl olarak ilan edilirken, Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan kurul toplantısı sonrasında emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor. Uzmanlar, emekli maaşı zammıyla ilgili hesaplamalarını yaparken, üç farklı formül üzerinde durmaktadır. Ancak, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı henüz netlik kazanmamıştır.

Emekli maaşlarına uygulanacak zamla ilgili üretilen üç yeni formül şu şekildedir: oransal zam, seyyanen zam ve kademeli artış zamları. Bu formüllerin nasıl işleyeceği ve hangi yöntemin tercih edileceği konusu hala merak konusudur.

Emekli maaşlarına enflasyon farkının eklenmesinin yanı sıra bir de refah payının ekleneceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Ancak seyyanen zam ve refah payı hesaplamalarının ne kadar olacağı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Son olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrasında emekli maaşlarına yönelik beklentiler artmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye yükselttiklerini belirtmiş ve daha yüksek emekli maaşları için çalışma yapacaklarını ifade etmiştir. Haziran enflasyonu ve refah payı açıklamalarıyla birlikte, Temmuz ayındaki Bakanlar Kurulu toplantısında verilecek kararlar doğrultusunda emekli maaşlarına yüzde 30-35 arasında bir zam yapılması beklenmektedir.

Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan kurul toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli maaşlarına yapılan zam miktarı açıklanacaktır.