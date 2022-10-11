Emekli maaş hesabınıza ödeme! Tek yapmanız gereken başvuru yapmak...

Emekli maaş hesabınız üzerinden ödeme alacak olan vatandaşlara Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar nakit kredi kullanmak için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde Kredi işlemlerini gerçekleştiriyor.

Denizbank üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara nakit işlemleri olması durumunda hızlı bir şekilde kredi kullandırımı gerçekleştirilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi yaparak Kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Sms ile Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredimi t.c kimlik ve doğum tarihinizi yazarak 32 80 numarasına mesaj göndermeniz durumunda cebimde Kredi kampanyasına katılmış olacak ve başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden Kredi kullanmış olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden denizbank'ta olduğu gibi sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Bireysel yazım boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında onay olan tüm vatandaşlar emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte kredilerini banka şubeleri üzerinden kullanabilmektedir.