Emekli ikramiyesine 1000 TL'ye kadar son dakika zammı geldi, Cumhurbaşkanı Duyurdu

Emekli ikramiyesinde 1000 TL'ye varan son dakika artışı geldi işte tüm detaylar. Emekli ikramiyesine 1000 TL'ye kadar son dakika zammı. Son dakikada ulaşılan haberlere ve gelişmelere göre emeklilere Ocak ayından sonra 1.000 TL daha maaş verilecek.

Son zamanlarda emekliler Ocak ayı büyüme oranını merak ediyor. Memurlar ve emekli memurların izlediği bu oran artışları giderek azalmaya başlıyor. Milyonlarca emekli, memur ve SGK emeklisi Ocak ayı artışını bekliyor. İki milyondan fazla emekli memurun Ocak ayından itibaren 1.000 Türk lirası ek aldığı bildiriliyor.

Emekliler için bu seyahat haberleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Ocak ayından sonra tüm emekli vatandaşara 1.000 Türk Lirası gibi bir ek ödeme yapılacak. Milyonlarca memur ve emekli memur, 3600 ek son dakika haber göstergesini yakından takip ediyor. Geçen gün yapılan toplu sözleşme sayesinde ilk kez net rakamlar medyaya yansıdı.

Uzun süredir beklenen 3.600 ek gösterge düzenlemesinin ardından memur ve memur emeklilerine en az 1.000 Türk Lirası prim ödeneceği açıklandı. Emekliler, Ocak ayından itibaren hesaplarında artan maaş alacaklar. Parlamento gündemine de dahil edilen 3.600 ek gösterge, dört uzman grupla yakından bağlantılıdır: Polis, Öğretmenler, Dini Liderler ve Hemşireler.

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili durumu bildirdi.

“Sözleşmeli çalışanlara değer veriyoruz. Farklı ödeme seviyelerine ve sözleşmelere sahip çok özel, rağbet gören ve kıt bir profesyonel grubu işe almanızı öneririz. Ancak, her düzeyde bulunan taşeron işçileri tablosunun çok ciddi sorunlara yol açtığını biliyoruz. Bunun özellikle çalışanlarımız için sorunlu olduğunu biliyoruz ve bu sorunları çözmek için bakanlıkta benzer çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra diğer ilgili bakanlıklarla birlikte 31. madde çerçevesinde özlük haklarının alınması için gerekli tüm adımları atacağız. 3600'den sonra bu işi bitirip yolumuza devam edeceğiz. Ek olarak memurlara özlük hakları ve terfi gibi mühim sorunlarla karşı karşıya durumdadır. Tüm bu problemlerin çözümlerini sosyal ortaklarımızla tartışacağız. Tüm bu problemler hep birlikte netliğe kavuşturacağız çözeceğiz” dedi. Bu açıklamadan hemen sonra vatandaşların konuyla alakalı biraz daha rahatladığını söylemek mümkündür.