Memur maaş zammı görüşmelerinin gölgesinde gözler emeklilere çevrildi. En düşük emekli maaşı ne kadar olur? sorusuna yönelik Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş önemli uyarılarda bulundu:

“Sayın Bakan Vedat Işıkhan ve Sayın Cumhurbaşkanının emekli maaşlarına düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Memur ve asgari ücrete yapılan zamların nihayetinde emeklilerin zammın dışında kalması düşünülemez, şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Bu durum bir ara zam beklentisi ve ihtimalini kuvvetlendirdi” diyen uzman isim şu noktaya dikkat çekti…

EKİM AYI SONRASINDA HER ŞEY NETLEŞECEK!

“Cumhurbaşkanının sözlerinde sene sonuna işaret ettiği görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sene sonunda çalışmalarını tamamlanması noktasında bir talebi olduğuna iletti. Emekli zamları Ekim ayında meclisin açılması ile beraber ilk gündeme gelecek olan madde diye düşünülüyor. Acaba bu Ocak zammı ile mi birleştirilir yoksa Ocak ayındaki zam ile enflasyonun çok üzerinde bir artış mı olur? Henüz bilinmiyor.”

“OCAK ZAMMI BEKLENTİ ÜZERİNDE OLABİLİR!”

Uzman isim “Emekli maaşlarına ara zam ihtimalinin kuvvetlenmiş olmasının yanı sıra zam yapılmayıp ocakta beklentilerin çok üzerinde zam yapılma ihtimali de olabilir. Her yön her ihtimale karşı yine vatandaş kazanacaktır” dedi

EMEKLİLERİN İTİRAZININ ASIL SEBEBİ…

“Emeklilerin maaş oranına itiraz etmesinin sebebi en düşük emekli maaşına hiç zam gelmemiş olmasıdır” diyen uzman isim “%25 zam sonrası asgari ücrete %34 oranında zam yapıldı. Emekliler ile birlikte arada 9 puanlık fark oluştu” ifadesini kullandı.

ARA ZAM OLURSA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

“Ara dönemde eğer zam yapılırsa en düşük emekli maaşı en az 10.000 TL'ye yükselecek” diyen uzman isim “Benim beklentim en düşük emekli maaşına ara zam olmayacağı, yılbaşında yaklaşık %50 zam ile en düşük emekli maaşının 11.500 TL civarında olmasıdır.”

Ahmet Kurtuluş: “Emekli maaşlarına yönelik çalışmalar şu anda başladı. Nihayetlendirilmesi süreci var. Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği bir politika bulunuyor. Şu anda bir ara zam olma ihtimali %50 olarak gözüküyor” diyerek sözlerini tamamladı.