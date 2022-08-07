Emekli Hesabınıza Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız Doğrultusunda 20 bin TL Ödeme Alabileceksiniz, En Düşük Emekli Maaşı Alan Kişiler Bu Ödemeden Yararlanabilecek

Emekli maaşı alan kişiler için QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası güncel bir kampanya paylaştı. 20 bin TL kadar ödeme gerçekleştirilmiş olacak! Emekli maaşı hesabınızdan QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası’ndan başvuru yapmak istiyorsanız otuz altı ay vadeye sahip 20 bin TL krediden gelir belgesiz biçimde yararlanabilirsiniz. Emekli maaşınız üzerinden başvuru yaparak işlemlerinizi basitçe yapabileceğiniz bu kampanya size çok iyi gelecektir.

Siz de başvuru yapmak için banka şubesini ziyaret etmenize gerek bile kalmadan SMS göndererek bu bankaların kredi kampanyalarına koşulsuz şartsız dahil olabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj sekmesinden SMS göndererek bu kampanyaya dahil olup 20 bin TL’ye değin kredi onayı alabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanının bir hayli yüksek olması şarttır. BİREYSEL yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı ekleyerek tekrar boşluk bırakın. Aylık gelirinizi de ilave edip bahsi geçen mesajı 44 11 numarasına yollamanız halinde 20 bin TL krediye başvurmuş olacaksınız. Yapı Kredi Bankası tarafınıza sonuç mesajını da iletir.

QNB Finansbank’ın SMS hattı ise 50 30’dur. Bu numaraya TC kimlik numaranızı gönderirseniz ihtiyaç kredisine başvurmuş olursunuz. Dilediğiniz bankayı seçerek bu krediye başvurabileceğinizi de bilmenizi isteriz. Şimdilik hoşça kalın, bizleri takipte kalabilirsiniz.