Emekli Hak Etti, Hesaplara Yatıyor, İhtiyacı Olan Emeklilere Ödeme Bugün Başladı

Emekli olan kişileri sevindirecek Haber geldi. Bankalar üzerinden işlem yapacak olan emekliler istedikleri ihtiyaçlarda anında nakit imkanından faydalanabilecekler.

Emekli olan kişiler Bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa emekli maaşı almış oldukları hesap üzerinden işlem yapacaklardır. Daha önce emekli olan kişilere emekli maaşlarına bankalara taşımaları durumunda 3 yıl o bankadan maaş almaya taahhüt verenlere 750 lira ve 2500 TL arasında emekli promosyonları verilmekteydi.

Emekli promosyonlarını alan kişiler 2500 TL ve üzerinde işlem yapacaklarsa bankalardan kredi ve nakit avans başvuruları yapabilecekler. Emekli olan kişilerin başvuru yaptıktan sonra onay alamamaları bankalar tarafından tespit edilmiş ve bu tespit sonrasında artık emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden istediğiniz zaman nakit avans kullanabileceksiniz.

Kamu bankaları ve özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalar ile birlikte sizin banka kredi siciliniz ile kredi notunuza bakarak işlem yapılacak ve bu yapılan işlem ile birlikte hemen 2500 TL üzerinde nakit para imkanından faydalanacaksınız.

Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte hangi bankadan maaş alıyorsanız o bankadan başvuru yapmanız gerekmektedir. Şimdi sizlere bazı bankaların yapmış olduğu emekli kampanyalar hakkında bilgiler verelim.

Vakıfbank maaş alan emeklilere ödemeyi hemen yapıyor

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler emekli ödemelerini ister banka şubesinden isterlerse de mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman yapabilecekler. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler nakit avans başvurusu yaptıkları gibi istedikleri zaman mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu ve kredi kartı başvurusu da yapabilecekler.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler Vakıfbank'tan maaş almaları durumunda maaşlarının 22 katına kadar istedikleri zaman onay alabilirler. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişileri ise ayrıca 10.000 TL'ye kadar artı para veriliyor ve kullanılan bu 10.000 TL ye 12 ay nakit avans olarak geri ödeme imkanı sağlıyorlar.

Ziraat bankası'ndan da ödemeler başladı

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler eğer daha önce kredi başvurusu yapıp Onay alamadıysa Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde Onay alabileceklerdir. Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan istediğiniz zaman başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce bu bankadan emekli maaşı almayan kişiler Ziraat Bankası üzerinden maaş taşıma işlemleri sonrasında 750 TL'ye kadar da emekli promosyonlarını kendi hesaplarına hemen atacaklardır.

Özel bankalardan emekli olan kişilere ödeme yapılıyor

Emekli maaşınızı özel bankalar üzerinden alıyorsanız ödeme yapmak için sizlere mobil uygulama üzerinden işlem yapıyorlar. Emekli maaşınızı almış olduğunuz bankanın internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamasına girerek tüm bankacılık işlemlerinizi kredi başvurusu işlemlerinizi 7gün 24saat yapabileceksiniz. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden eğer kredi onayı alamadıysanız kamu bankalarına maaş taşıyarak hem kredi hem kredi kartı hem de nakit avans limitleri alabilirsiniz.