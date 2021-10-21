Emekli, Çalışan ile Memur Ayırt Etmeksizin Herkese 10 bin TL Destek Yatıyor!

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok kesimden insanın nakit ihtiyacı karşılanmaya düzenlenen kampanyalar ile devam ediyor. Emekli, memur ve çalışan binlerce kişiyi yakından ilgilendirecek banka kredileri ardı arkası kesilmeden sunulmaya devam ediyor. Gerekli olan şartların sağlanması halinde anında nakit desteği sizlerle buluşuyor.

Dolar kurunun her geçen gün yükselişe geçtiği bugünlerde kredi faiz oranlarının düşürülmesi ile nakit ihtiyaçları kredi destekleriyle karşılanmaya başlandı. 10 bin TL tutarına kadar nakit ihtiyaçlarınızı bankalar tarafından uygulanan kredi imkanları ile karşılayabileceksiniz.

Nakit ihtiyacına ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların kapısını aşındırmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde düşük faizli sunulan kredi kampanyaları fazla şekilde ilgi görüyor. Bireysel ihtiyaçların karşılanması bakımından düşük kredi imkanlarını ise bankalar sağlamak adına adeta birbiri ile yarışıyor. Gereken koşulları sağlamış olan vatandaşlar hemen başvurularını yerine getirip kredi kullanma imkanına sahip oluyor. Bankalar tarafından mevcut ihtiyaçlar dahilinde kredi vade seçenekleri sunmaya devam ederken talep edilen tutara özel faiz oranı uygulamaktadır.

Düşük faiz üzerinden kredi kullanılması bakımından kredi notunun önemi de büyüktür. Kredi notunuzun yüksek olması halinde uzun vadeli kredi imkanlarını yüksek limitler üzerinden kullanabilirsiniz.

İş Bankası 10 Bin TL Kredi Kampanyası

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerine özel İş Bankası düşük faiz oranı üzerinden 10 bin TL sunuyor. 1.60 Faiz oranı üzerinden İş Bankası’ndan alacağınız krediyi 36 ay vade üzerinden ödeyebilirsiniz. Kredi kullanmanız durumunda ise mevcut aylık ödenecek taksit tutarı ise 387,31 TL olacaktır.

Finansbank Düşük Faizli Kredi

Finansbank tarafından sadece müşterilerine özel düşük bir kredi faizi oranı üzerinden kredi kampanyası hakkında duyuru yapıldı. Yeni müşterilerine özel verilecek olan kredi 1.34 faiz oranı üzerinden 10 bin TL tutarına kadar sunuluyor. Ödemeler ise 36 ay vadeli şekilde yerine getiriliyor. Kredi taksit tutarı ise 368,06 TL oluyor.