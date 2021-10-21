Bu Şartları Taşıyanlar, 8 Sene Erken Emekli Oluyor! Fırsatı Kaçırmamak İçin Başvuru Koşullarına Dikkat!

Erken emekli olmak, çalışma hayatında olan milyonlarca kişinin en büyük rüyasıdır. Bu nedenle erken emeklilik için beklentisi olan kişilere bir fırsat sunuldu. Söz konusu bu şartları sağlayanlar sekiz sene erken emekli olma şansı elde ediyor.

Özellikle genç yaşta erken emekli olmak birçok insanın hayali. Emekliliğini isteyen kişilerin sigorta giriş tarihi, zorunlu sigorta pirim ödemeleri, yaşları, cinsiyetleri ile sigortalılık süresi bu konuda belirleyici oluyor. Bu konu ile ilgili olarak Yargıtay’da alınan bir karar sekiz sene erken emekli olma imkanını gündeme getirdi. Ancak erken emekli olmak isteyen vatandaşların birtakım şartları da yerine getirmeleri gerekiyor.

Bilindiği üzere emekli olmak isteyen çalışanların sigorta giriş tarihi, cinsiyetleri sigortalılık süresi, yaşları ile kişi adına ödenen pirim gün sayısı sağlanması gereken şartlar arasındadır. Bu şartların birinde meydana gelen değişiklik ya da eksiklik emeklilik gerçekleştikten sonra kişinin aldığı maaşı da etkilemektedir. Genç yaşta erken emekli olmak isteyenler için Yargıtay şok bir karara imza attı. Erken emekli olabilmek için zorunlu olarak birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

BAĞ-KUR Kaydı Olanlar 8 Yıl Daha Erken Emekli Olacak!

Bağ-kur kaydı olan binlerce kişi, iş hayatına başladıklarından itibaren emekli tarihini dört gözle bekliyor. Ticaret ve iş hayatına 4 Ekim 2000 tarihinde ve öncesi dönemde başlayanlar, erken yaşta emekli olma şansını yakalıyor. Gündemdeki son güncellemelere göre kanunda yapılan düzenlemelerle beraber, 4 Ekim 2000’den önce sigorta tescili olan esnaflar, tescil tarihlerini 1982 senesine kadar geri alabilmekte ve buna göre işlemlere başlayabileceklerdir.

Kaydı olanların Son 3,5 Yıllık Primi Ödemesi Önemli

Emekli olan ya da olmak isteyen vatandaşların ödemiş oldukları primler emekli maaşlarını da belirlemektedir. Özellikle geçmiş son 3,5 yıl içinde ödenilen sigorta primlerin yüksek düzeyde olması emekli maaşlarının da yükselmesini sağlamaktadır. Bu nedenle son 3,5 senelik zaman zarfında iş verenler tarafından ödenen sigorta priminin sık sık kontrol edilmesi gereklidir. Alınan emekli maaş üzerinden de prim gösterilmesi durumu emeklilik gerçekleştikten sonra daha da yüksek bir maaş alınabilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.