Dünya Savaştan Bahsederken Ruslar Barışı Umuyor

Moskova Ekonomi Yüksek Okulu'nda 25 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Ekaterina, Rusya'da kimsenin savaş istemediğini söylüyor.

Al Jazeera'ya Rusya'nın başkentinden telefonla verdiği demeçte, "Herkes üçüncü dünya savaşı olacağından oldukça endişeli ve herkes çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüleceğini umuyor" dedi.

“Son zamanlarda, kötü adamlar veya bazı fakir, zayıf iradeli insanlar veya ayyaşlar gibi çoğu yabancı medyada Rusya ve Rusların nasıl tasvir edildiği konusunda giderek daha fazla insan giderek daha fazla üzülüyor. Bu kesinlikle doğru değil."

53 yaşındaki bir işadamı olan Roman için mevcut kriz yeni olmaktan uzak.

Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından yönetilen ve kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DNR) Rusça'da Gorlovka ve Ukrayna'da Horlivka olarak bilinen bir şehirden geliyor, ancak şimdi Moskova'da yaşıyor.

“Orada her gün bombardıman var” dedi. Donetsk'teki eski sınıf arkadaşlarımla çok konuşuyorum ve Ukraynalıların her gün Donbas'ta ateş ettiğini söylüyorlar" diye ekledi, DNR'nin bulunduğu çatışmalı bölgeye atıfta bulundu.

Batılı güçler, Moskova'nın bir saldırı planlamasından korkarak Ukrayna sınırında önemli bir Rus askeri yığınağı yapmaktan endişe duyarken, DNR yetkilileri geçtiğimiz günlerde Donbas ile temas hattının yakınında yaklaşık 120.000 Ukrayna askerinin konuşlandığını ve her gün daha fazla askeri teçhizatın geldiğini söyledi.

Roman, "Donbas'taki insanlar Ukrayna'nın liderliği hakkında olumsuz bir görüşe sahip" dedi. “Her gün kovulsaydınız, nasıl hissederdiniz?”

Roman, ayrılıkçı bir savaşçı olan erkek kardeşinin 2017 yılında başka bir savaşçıyı havan topu ateşinden korurken öldürüldüğünü söyledi.

“42 yaşındaydı. Doğum günüm olan 8 Ocak'ta öldü” dedi. "En başından beri ayrılıkçı milislerin içindeydi."

Roman, konu Donbas'ta askeri harekat söz konusu olduğunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyor.

Ancak sağduyunun hakim olacağını ve topyekün bir savaştan kaçınılabileceğini umuyor. Rusya defalarca Ukrayna üzerinde askeri bir planı olmadığını iddia etse de, bu inkarlar Batı'nın endişelerini hafifletmek için çok az şey yaptı.

NATO üyeleri Kiev'i desteklemek için askeri teçhizat gönderdi ve Washington ve Londra liderliğindeki Batılı güçler, Moskova'nın bir saldırıya geçmesi durumunda yaptırım tehditlerini sertleştirdi.

Rus diplomat Konstantin Gavrilov geçtiğimiz günlerde, Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı “en az 21 veya 25 kez” işgal ettiğini iddia ettiğini söyledi.

"Bir şakamız var" dedi, "Rus birlikleri 2022'de Ukrayna'ya girdiğinde, 2014'te Ukrayna'ya giren Rus birlikleriyle karşılaştılar." Moskova'daki MGIMO Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü müdür vekili Maxim Suchkov'a göre, "Şu anda Ukrayna sınırındaki Rus askeri konuşlandırmaları Ukrayna'yı işgal etmekle ilgili değil".

“Bu müdahalenin arkasında net bir siyasi hedef yok. Ve kimsenin siyasi hedeflerin ne olabileceğini net bir şekilde açıkladığını duymadım çünkü nihayetinde, savaşlar sadece cehennem için değil, belirli siyasi hedeflere ulaşmak için yapılır.”

Rusya'nın güçlenmesi için iki olası motivasyon olduğuna inanıyor - Kiev'i ayrılıkçı Donbas'taki daha fazla saldırıdan caydırmak ve Batı'yı nihayetinde güvenlik önerilerini kabul etmeye zorlamak. Geçen Aralık ayında Rusya, ABD'ye güvenlik garantileri için bir talep listesi göndererek, bunları yerine getirmenin krizi tırmandıracağını söyledi.

Öncelikle NATO'nun Ukrayna'nın üye olmasını kalıcı olarak engellemesini istiyor. Kremlin ayrıca Rusya sınırları yakınındaki NATO tatbikatlarının sona ermesi ve NATO'nun Doğu Avrupa'dan çekilmesi çağrısında bulunuyor. Moskova Çarşamba günü ABD ve NATO'dan bu kilit noktalara değinmediğini söylediği yanıtlar aldı.