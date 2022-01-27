Elektrik Faturası Yüksek Gelen Vatandaşlar PTT’den Karşılıksız Olarak 171 TL Ödeme Alabilecekler. Devletin vatandaşlara elektrik faturası konusunda desteği devam etmekte elektrik faturası ile birlikte PTT'ye giden vatandaşlar karşılıksız ve geri ödemesiz bir şekilde 171 TL ödeme alabilecek. Sadece elektrik faturanız ile PTT şubesine gitmek yeterli olacak. Peki bu elektrik faturası desteğinden kimler faydalanabilecek? Elektrik fatura desteğine başvuru nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan kabine toplantısından sonra kış aylarında vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturası konusunda destek verileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrası birçok vatandaş bu desteği kimin alacağını başvurunun nasıl yapılacağı konusunda araştırmalara başlamıştı, vatandaşı bu aramaları iten en büyük sebep ise bu ay gelen yüklü faturaları oldu. Peki vatandaşlar elektrik faturası desteğinden nasıl faydalanabilecek, başvuruyu nasıl gerçekleştirecekler?

Devlet Elektrik ve Doğalgaz Yardımında Bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada, dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği ile doğalgaz desteği verileceğini açıklamıştı. Elektrik faturası desteği uzun zamandan beri devam etmekteydi. Fakat bu desteğe ek olarak soğuklarında gelmesiyle kış aylarında doğalgaz yardımı da verilmesi planlanıyor. Şubat ayı sonrası başvuruda bulunan bütün vatandaşlar doğalgaz desteğinden de faydalanabilecek, elektrik faturası destek kapsamına 20000 aile daha eklenecek.

Elektrik Faturası Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik faturası desteğinden faydalanabilmek için ihtiyaç sahibi olduğumuzu ispatlamanız gerekmektedir. Hane içerisinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda başvuruda bulunabilir elektrik faturası desteğinden faydalanabilirsiniz. Elektrik faturası yardımı hane içinde yaşayan Kişi sayısına göre de farklılık göstermektedir.

1 kişi 103

3 kişi 130 7.33

4 kişi 170 1.67

5 kişi 206

2022 yılı için bu yardımın üst limiti 206 TL olarak belirlenmiştir.

Elektrik Faturası Desteğini Nasıl Başvuruda Bulunulur?

Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız T.C kimlik kartı ve elektrik faturaları ile birlikte PTT şubelerine gitmeleri gerekir. Sistemde kayıtlı olan vatandaşlar hemen fatura desteğinden faydalanabilecek, aynı zamanda evde bakım yardımı almayan vatandaşlara cihaza bağlı olarak yaşamaları durumunda elektrik fatura destek ödemelerinden 200 liraya kadar faydalanabilecekler. Kronik hastalığı olan ve makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren kişiler Evden çıkmadan e-devlet ‘ten de yardım ödemelerinden faydalanabilirler.